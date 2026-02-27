Tasio y Paula sellan un pacto para disimular su vínculo delante de todos

Tasio propone a Paula un acuerdo para que, ante los demás, su relación sea discreta, pero a solas puedan confiar el uno en el otro, tras una advertencia de Manuela sobre su cercanía. Paula, inicialmente reticente, acaba aceptando la fórmula sugerida por Tasio para evitar conflictos.

La escena refleja la creciente complicidad entre ambos personajes y plantea preguntas sobre cómo evolucionará su relación bajo la presión del entorno.