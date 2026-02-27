Javier Gurruchaga reivindica medio siglo de La Orquesta Mondragón y el peso de su madre en Y ahora Sonsoles

Javier Gurruchaga, icono de la música española, acudió al plató de Y ahora Sonsoles para trazar un recorrido por su carrera desde los inicios en San Sebastián hasta la fundación de La Orquesta Mondragón en 1976, obra que ha trascendido décadas con su estilo irreverente y creativo.

En su charla con Sonsoles Ónega, el artista destacó también la influencia de su madre, a la que calificó como un motor esencial en su vida personal y profesional.