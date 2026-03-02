Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Obligado a pagar pensión de un hijo que no es suyo pese a la prueba de ADN
Un hombre continúa abocado a abonar la manutención de un hijo al que nunca ha tenido vínculo personal ni biológico, después de que los tribunales fallaran en favor de la obligación económica tras el divorcio.
El hombre, lucense, comprobó mediante prueba de ADN que los dos hijos de su exesposa no eran biológicamente suyos, y la Audiencia Provincial de Lugo retiró incluso sus apellidos.
Sin embargo, en otro caso similar relatado en Y ahora Sonsoles, José sigue obligado a pagar la pensión de un hijo con el que sólo ha coincidido dos veces y ya adulto, y continúa reclamando una solución judicial.