Obligado a pagar pensión de un hijo que no es suyo pese a la prueba de ADN

El hombre, lucense, comprobó mediante prueba de ADN que los dos hijos de su exesposa no eran biológicamente suyos, y la Audiencia Provincial de Lugo retiró incluso sus apellidos.

Sin embargo, en otro caso similar relatado en Y ahora Sonsoles, José sigue obligado a pagar la pensión de un hijo con el que sólo ha coincidido dos veces y ya adulto, y continúa reclamando una solución judicial.