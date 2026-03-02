El divertido cruce entre Juan del Val y Pablo Motos en El Hormiguero por un tupper de arroz

Juan del Val contó que llegó a casa con ganas de probar el arroz al horno que había preparado Nuria Roca, pero se encontró con que ya no quedaba porque se lo habían comido sus hijos. Lo que no esperaba es que, al entrar al plató, su mujer le entregara a Pablo Motos un tupper con ese mismo plato.

Entre risas, Motos defendió el gesto de Roca y dijo que le había alegrado la tarde, mientras Del Val remató la anécdota con un “¿Tú eres hijo mío?”, en alusión a lo que él hubiera preferido comer.