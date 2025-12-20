Susana responde tras su despido y defiende su postura: “La justicia me da la razón”

En el programa Y ahora Sonsoles, Susana explica que su despido fue injusto y que la sentencia le da la razón: “La justicia me respalda”, afirma con firmeza ante las cámaras.

La extrabajadora insiste en que no actuó de mala fe y que todo se trató de un malentendido. Su caso ha generado debate sobre los límites en el ámbito laboral y la protección de los derechos.