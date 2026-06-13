La sorprendente apuesta de Julio y Patxi Salinas si España conquista el Mundial: un invitado de lujo para Pasapalabra

Con el Mundial ya en marcha, Roberto Leal quiso conocer el pronóstico de Julio y Patxi Salinas sobre las opciones de España. Ambos se mostraron convencidos de que el combinado nacional tiene argumentos para luchar por el título.

El entusiasmo de los hermanos llegó hasta el punto de realizar una promesa ante las cámaras. Si la Selección logra levantar la copa, intentarán que el seleccionador Luis de la Fuente visite el plató de Pasapalabra como invitado.

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