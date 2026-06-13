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PASAPALABRA
La sorprendente apuesta de Julio y Patxi Salinas si España conquista el Mundial: un invitado de lujo para Pasapalabra
Los exfutbolistas comparten su confianza en la Selección española durante su paso por Pasapalabra y lanzan un compromiso que podría llevar al programa a una figura muy especial.
Con el Mundial ya en marcha, Roberto Leal quiso conocer el pronóstico de Julio y Patxi Salinas sobre las opciones de España. Ambos se mostraron convencidos de que el combinado nacional tiene argumentos para luchar por el título.
El entusiasmo de los hermanos llegó hasta el punto de realizar una promesa ante las cámaras. Si la Selección logra levantar la copa, intentarán que el seleccionador Luis de la Fuente visite el plató de Pasapalabra como invitado.
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