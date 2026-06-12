Sonia confiesa sus sentimientos a Can en ¿A qué estás esperando?

Después de encontrar a Ibiza y comprobar que está bien, Sonia reflexiona sobre todo lo ocurrido. Los consejos de Lidia y Ginger, junto al afecto de su hija, le ayudan a dejar atrás los temores que la habían frenado hasta ese momento.

Movida por esa situación, la empresaria corre para alcanzar a Can y sincerarse con él. El momento culmina con una declaración de sentimientos que marca uno de los instantes más emotivos del último capítulo de ¿A qué estás esperando?

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