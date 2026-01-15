Shokupan japonés de Joseba Arguiñano paso a paso para conseguir un pan ultraesponjoso

El shokupan es un pan japonés con textura extraordinariamente esponjosa que Arguiñano presenta como una receta casera asequible. Se parte de una premasa (tang zhong) que aporta jugosidad y estructura al pan, combinada con leche, levadura, azúcar, sal y mantequilla para desarrollar un gluten suave y consistente.

Tras amasar y reposar varias veces, la masa se estira, se divide en partes y se enrolla para colocar en un molde. Después de una fermentación y un horneado a 180 °C durante 30 minutos, el resultado es un pan perfecto para desayuno o merienda