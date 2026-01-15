Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Shokupan japonés de Joseba Arguiñano paso a paso para conseguir un pan ultraesponjoso
Joseba Arguiñano explica la elaboración del shokupan, un pan japonés tierno y suave ideal para tostadas o sándwiches, con ingredientes sencillos y técnica accesible para hornearlo en casa fácil.
El shokupan es un pan japonés con textura extraordinariamente esponjosa que Arguiñano presenta como una receta casera asequible. Se parte de una premasa (tang zhong) que aporta jugosidad y estructura al pan, combinada con leche, levadura, azúcar, sal y mantequilla para desarrollar un gluten suave y consistente.
Tras amasar y reposar varias veces, la masa se estira, se divide en partes y se enrolla para colocar en un molde. Después de una fermentación y un horneado a 180 °C durante 30 minutos, el resultado es un pan perfecto para desayuno o merienda