Seyran deja en evidencia a Ferit ante las cámaras y se marcha con Akin

Ferit no imaginaba que la visita a la cafetería sería una emboscada. Allí encontró a Seyran riendo con Akin como si fueran una pareja. Lleno de rabia, se acercó para pedir explicaciones, pero la presencia de la prensa cambió todo.

Ante los flashes, Seyran se sintió acorralada y recordó las advertencias de Ökkes. En un gesto inesperado, tomó la mano de Akin y se marchó, dejando solo a Ferit. La humillación fue total y las imágenes ya alimentan rumores sobre una nueva relación.