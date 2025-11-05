Publicidad
Rosa deja a Manu contra las cuerdas en El Rosco con una épica de 14 aciertos
La concursante gallega arrasa con 22 aciertos sin fallos y obliga a Manu a una remontada imposible en Pasapalabra.
Rosa ha vuelto a demostrar su estrategia implacable en Pasapalabra. La concursante coruñesa ha aprovechado su ventaja inicial de once segundos para poner el turbo y plantarse con 22 aciertos sin errores, dejando a Manu ante una tarea casi imposible.
El madrileño, que aún iba por la N con sólo ocho respuestas correctas, se ha visto obligado a enlazar 14 aciertos seguidos para evitar la temida Silla Azul. Un auténtico reto que ha mantenido en vilo a Roberto Leal y a los espectadores de Pasapalabra.