La divertida elección de Manu entre misterio y romance que provoca carcajadas en Pasapalabra

Manu ha vuelto a protagonizar un momento inolvidable en Pasapalabra al tener que elegir entre novelas de misterio o de romance. Roberto Leal aprovechó la ocasión para intentar descubrir algún secreto del concursante, pero fueron Soraya Arnelas y Nicolás Coronado quienes le dieron su opinión antes de responder.

Aunque Soraya aseguró que Manu tenía “cara de romántico”, el concursante se decantó finalmente por el misterio, provocando la diversión en el plató. Y, fiel a su estilo, volvió a brillar en el ¿Dónde Están?, completando el panel con éxito tras un breve toque de suspense.