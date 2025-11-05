Antena 3 LogoAntena3
Alberto Chicote se cocina el Una de Cuatro de principio a fin: ¡ni deja jugar a Rosa!

Alberto Chicote arrasa en Pasapalabra y deja sin turno a Rosa en Una de Cuatro

El chef domina la prueba de principio a fin y consigue 28 segundos para el equipo azul en una actuación impecable que sorprende a todos.

Alberto Mendo
Alberto Chicote ha demostrado su habilidad más allá de los fogones durante su visita a Pasapalabra. En la prueba Una de Cuatro, el chef ha respondido sin dudar y ha completado el reto él solo, sin dar opción a su compañera Rosa.

Con objetos como sandalia, aspiradora o guillotina entre las opciones, Chicote no ha fallado ni una. Su pleno ha sumado 28 valiosos segundos para el equipo azul, formado junto a Rosa y Laura Galán. Una participación redonda que ha dejado al público boquiabierto.

