Una nueva vida
Ferit lucha por su amor mientras Suna lo manipula con sus mentiras sobre Seyran
Suna intenta convencer a Ferit de que Seyran ya no lo ama y que su historia ha terminado. Él, sin embargo, se aferra a sus sentimientos pese a las dudas.
Ferit busca respuestas en Suna para entender el rechazo de Seyran, pero la conversación se convierte en una trampa emocional. Suna, cegada por su obsesión, le asegura que su hermana ha rehecho su vida con Akin. Él se niega a creerlo, convencido de que el amor que siente por Seyran sigue vivo.
La joven, manipuladora y decidida, aprovecha el chantaje que su hermana sufre para acercarse a Ferit. Con palabras calculadas, logra sembrar la confusión. Ferit, dolido pero firme, deberá decidir si confía en su corazón o en las mentiras de Suna.