Laura Galán deslumbra en Pasapalabra con el único pleno de La Pista gracias a Burning

Después de varios duelos con finales ajustados, Laura Galán protagonizó el momento más brillante de La Pista al acertar sin dudar la canción de Burning. Su rapidez y entusiasmo conquistaron al público y a sus compañeros.

Nicolás Coronado ya había anticipado que su rival sería imparable en la prueba musical, y así fue. Roberto Leal celebró su acierto perfecto, destacando el pleno de la actriz con un toque de puro rock.