Pasapalabra
Laura Galán deslumbra en Pasapalabra con el único pleno de La Pista gracias a Burning
La actriz demuestra su talento y se lleva todos los puntos al reconocer al instante el clásico Qué hace una chica como tú en un sitio como éste.
Después de varios duelos con finales ajustados, Laura Galán protagonizó el momento más brillante de La Pista al acertar sin dudar la canción de Burning. Su rapidez y entusiasmo conquistaron al público y a sus compañeros.
Nicolás Coronado ya había anticipado que su rival sería imparable en la prueba musical, y así fue. Roberto Leal celebró su acierto perfecto, destacando el pleno de la actriz con un toque de puro rock.