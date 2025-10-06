El secreto de Arguiñano para una muselina ligera: el toque que transforma la mayonesa en una crema aireada

El cocinero prepara una mayonesa tradicional con medio diente de ajo, un huevo, vinagre, sal y aceite de oliva. Tras obtener la textura clásica, añade una clara montada con movimientos suaves para incorporar aire sin romper la mezcla.

El resultado es una muselina cremosa y ligera, ideal para napar pescados como el bacalao antes de hornearlos. Este toque logra un acabado delicado, sabroso y sin recargar el plato.