Sean protagoniza el tercer 'Llego y canto' de la edición con una aplaudida versión de 'Smile'

El plató de La Voz ha vivido uno de sus momentos más espontáneos e impactantes gracias a la dinámica Llego y canto. Sean, que acudió al programa sin sospechar que se subiría esa misma noche al escenario para realizar la prueba a ciegas, sorprendió a todos al demostrar una solvencia artística impecable interpretando el clásico 'Smile', logrando la rápida reacción y el giro de dos de los cuatro mentores.

Tras concluir su actuación, el aspirante confesó que se dedica profesionalmente a ser profesor de canto, una vocación que se reflejó en la técnica y la elegancia de su propuesta. La actuación conquistó especialmente a Lola Índigo, quien no escatimó en elogios al destacar la chula sensibilidad de su timbre vocal y asegurar que su interpretación se le había hecho excesivamente corta, sellando así un inolvidable e imprevisto debut en el concurso.