Sara Escudero lanza una reivindicación para hacer el teatro accesible: "Es muy fácil"

Sara Escudero quiso visibilizar la importancia de acercar el teatro a las personas con discapacidad durante una conversación con Roberto Leal. La actriz aseguró que implantar medidas de accesibilidad es más sencillo de lo que parece y animó a más salas a dar ese paso.

Tomando como ejemplo su obra Pero no se lo digas, explicó la satisfacción que supone comprobar cómo personas que no pueden ver lo que ocurre sobre el escenario también disfrutan del humor y se sienten parte de la experiencia teatral.

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