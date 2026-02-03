El saqueo tras la riada: desalojados por el temporal y desvalijados al volver a su casa en Jerez

El desalojo forzoso por la crecida del río Guadalete obligó a los padres de Ruth a abandonar temporalmente su vivienda en Jerez de la Frontera. Al regresar, el impacto fue inmediato: la casa estaba completamente revuelta y con numerosos objetos robados.

Electrodomésticos, joyas, dinero en efectivo y recuerdos de toda una vida habían desaparecido. El saqueo se produjo mientras la familia permanecía fuera por seguridad, agravando las consecuencias personales y materiales del temporal que ya había alterado su día a día.