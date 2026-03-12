Santiago Segura destaca qué hace diferente a Torrente Presidente: sin tráiler y con máximo misterio

Santiago Segura ha regresado a Pasapalabra pocos días antes del estreno de Torrente Presidente y lo ha hecho explicando la arriesgada estrategia promocional de su nueva película. Ha contado a Roberto Leal que quiere que el público sea el primero en verla, motivo por el que no existe tráiler y el cartel es simplemente un póster negro con el título, algo que, según él, no se había hecho nunca en la saga.

El director ha detallado que el proyecto ha tardado cinco años en tomar forma y que uno de sus temores era que el guion quedara desactualizado. Sin embargo, afirma que mantiene plena vigencia. Asegura también que será un auténtico festival para los fans.