Santi Rodríguez revoluciona Pasapalabra con una tanda de chistes que desata las risas en el plató

La nueva entrega de Pasapalabra comenzó con el sello inconfundible de Santi Rodríguez. Antes incluso de que avanzara la presentación de los participantes, el cómico tomó la palabra para compartir uno de sus característicos chistes, provocando reacciones de todo tipo entre los presentes.

Lejos de quedarse ahí, el invitado decidió continuar con una segunda broma igual de disparatada. Su intervención llenó de humor los primeros minutos del programa y contagió al público y a sus compañeros, que no tardaron en reaccionar a la peculiar forma de arrancar la tarde.

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