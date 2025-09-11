Publicidad
Pasapalabra
Santi Rodríguez arranca las risas con un chiste hecho a la medida de Pasapalabra
El humorista inicia su visita con un chiste sobre Demóstenes que sorprende a Roberto Leal y contagia el ambiente a Carlos Hipólito, que también se suma al momento cómico.
Santi Rodríguez ha comenzado su participación en Pasapalabra con un chiste inesperado sobre la Grecia clásica. Roberto Leal ha reaccionado entre risas: “Te lo has guardado para Pasapalabra”.
El ambiente se ha animado aún más con la llegada de Carlos Hipólito, que también ha compartido un chiste reciente. Esther Arroyo y Berta Collado completan el grupo de invitados.