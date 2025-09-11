Antena 3 LogoAntena3
El chiste ‘culto’ de Santi Rodríguez: “Te lo has guardado para Pasapalabra”

Santi Rodríguez arranca las risas con un chiste hecho a la medida de Pasapalabra

El humorista inicia su visita con un chiste sobre Demóstenes que sorprende a Roberto Leal y contagia el ambiente a Carlos Hipólito, que también se suma al momento cómico.

Alberto Mendo
Publicado:

Santi Rodríguez ha comenzado su participación en Pasapalabra con un chiste inesperado sobre la Grecia clásica. Roberto Leal ha reaccionado entre risas: “Te lo has guardado para Pasapalabra”.

El ambiente se ha animado aún más con la llegada de Carlos Hipólito, que también ha compartido un chiste reciente. Esther Arroyo y Berta Collado completan el grupo de invitados.

