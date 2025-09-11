Santi Rodríguez arranca las risas con un chiste hecho a la medida de Pasapalabra

Santi Rodríguez ha comenzado su participación en Pasapalabra con un chiste inesperado sobre la Grecia clásica. Roberto Leal ha reaccionado entre risas: “Te lo has guardado para Pasapalabra”.

El ambiente se ha animado aún más con la llegada de Carlos Hipólito, que también ha compartido un chiste reciente. Esther Arroyo y Berta Collado completan el grupo de invitados.