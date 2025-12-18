Santi Alverú desata el zapping en Pasapalabra con una respuesta improvisada

La visita de los invitados a Pasapalabra venía cargada de titulares desde el inicio. Thais Blume y Antonio Velázquez sorprendieron con su baby boom y Paula Gallego debutó con un pleno en La Pista al reconocer La ventanita.

En ese contexto, sólo faltaba que Santi Alverú dejara su huella y lo hizo en Palabras Cruzadas, cuando intentó salir del bloqueo uniendo dos sílabas que no encajaban.