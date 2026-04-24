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MASK SINGER
Samantha Fox revela por qué España marcó su vida y recuerda su etapa en Marbella en los años 90
La cantante británica comparte su conexión especial con España y rememora su experiencia viviendo en Marbella durante una de las etapas más destacadas de su carrera musical internacional.
Samantha Fox ha sorprendido a todos al esconderse bajo la máscara de Labios en Mask Singer.
La cantante ha confesado que España siempre ha sido como su segunda casa, destacando el cariño que ha recibido del público a lo largo de los años.