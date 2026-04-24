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Samantha Fox: “España es mi segunda casa, viví en Marbella en los 90”

MASK SINGER

Samantha Fox revela por qué España marcó su vida y recuerda su etapa en Marbella en los años 90

La cantante británica comparte su conexión especial con España y rememora su experiencia viviendo en Marbella durante una de las etapas más destacadas de su carrera musical internacional.

Carmen Pardo
Publicado:

Samantha Fox ha sorprendido a todos al esconderse bajo la máscara de Labios en Mask Singer.

La cantante ha confesado que España siempre ha sido como su segunda casa, destacando el cariño que ha recibido del público a lo largo de los años.

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