Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Cihan y Alya rompen todas las reglas: se enfrentan a Mine y proclaman su amor sin miedo a las consecuencias

Cihan y Alya rompen todas las reglas: se enfrentan a Mine y proclaman su amor sin miedo a las consecuencias

EN TIERRA LEJANA

Cihan y Alya rompen las reglas ante Mine y proclaman su amor sin miedo a las consecuencias

La pareja deja de esconder sus sentimientos y planta cara a Mine en un momento decisivo, dispuesta a defender su relación pese a todo lo que pueda ocurrir.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Cihan y Alya deciden dejar atrás los límites que habían condicionado su historia y enfrentarse abiertamente a Mine. Ambos defienden lo que sienten y se muestran decididos a vivir su amor sin permitir que las posibles consecuencias vuelvan a separarlos.

Desde En tierra lejana, el cara a cara supone un importante punto de inflexión para la pareja. Cihan y Alya proclaman su amor sin miedo y desafían las reglas que hasta ahora habían marcado sus decisiones.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos