Cihan y Alya desafían todos los obstáculos y toman una decisión sobre su amor: nada podrá separarlos

Cihan y Alya afrontan un nuevo punto de inflexión después de los numerosos obstáculos que han condicionado su relación. Los dos tienen cada vez más claro lo que sienten y están decididos a defender su vínculo frente a quienes intenten interponerse.

Desde En tierra lejana, la pareja reafirma su compromiso y afronta el futuro convencida de que nada podrá separarlos. Su determinación abre una nueva etapa en una historia de amor marcada por los conflictos familiares y las dificultades.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas