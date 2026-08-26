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Y AHORA SONSOLES
Luis se encadena a un hospital para exigir una operación urgente: “Si no me operan, quedaré inválido”
Un paciente protesta encadenado a las puertas de un hospital para reclamar al Sergas que agilice una intervención que considera imprescindible ante el deterioro de su estado.
Luis ha decidido encadenarse a un hospital para reclamar que el Sergas acelere la operación que necesita. Con esta protesta pretende visibilizar su situación y advertir de las consecuencias que, según explica, puede tener continuar esperando la intervención.
El caso ha sido abordado en Y ahora Sonsoles, donde Luis ha expresado su preocupación por su futuro y la urgencia con la que reclama una solución. “Si no me operan, quedaré inválido”, asegura mientras exige que se agilice su operación.
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