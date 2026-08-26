Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Cristina Roig cumple su sueño de ser actriz y relata las barreras que ha afrontado: “Ha sido muy complicado”
Cristina Roig comparte su experiencia para abrirse camino en la interpretación y explica las dificultades que ha encontrado como actriz con acondroplasia hasta cumplir su gran sueño profesional.
Cristina Roig ha conseguido convertirse en actriz después de enfrentarse a diferentes obstáculos durante su camino. La joven ha hablado de las dificultades que ha encontrado para acceder a oportunidades en el mundo de la interpretación por tener acondroplasia.
Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, Cristina ha repasado el esfuerzo necesario para alcanzar su objetivo y ha reconocido: “Ha sido muy complicado”. Su testimonio pone el foco en su trayectoria hasta lograr dedicarse profesionalmente a aquello que siempre había soñado.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas