Roser Tapias: “Fue una despedida muy amarga y emocional”

La intérprete explica que la secuencia final entre su personaje, María, y Gema estuvo impregnada de dureza emocional, subrayando que se trató de “una despedida muy amarga” tras la tensión acumulada entre ambas. Esta escena refleja el quiebre en su amistad y se ubica como un momento clave para el desarrollo de la serie mientras otros personajes se encaminan hacia nuevos destinos.

La actriz también señala que la despedida se graba en un contexto oscuro dentro de la historia, donde los reproches y la aceptación final de las acciones de María intensifican el dramatismo.