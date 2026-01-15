Rosa roza el bote en Pasapalabra en otro Rosco 'azul' de Manu

Rosa ha vuelto a demostrar su dominio total en El Rosco en este 2026 con una remontada impresionante. Tras ir por detrás gran parte de la prueba, aceleró en la recta final para superar a Manu.

La gallega terminó con 23 aciertos, quedándose a solo dos letras del bote de 2.620.000 euros. Manu, pese a su gran primera vuelta, no pudo seguir el ritmo y tendrá que pasar por la Silla Azul en el próximo programa de Pasapalabra.