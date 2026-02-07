Rosa Rodríguez revela sus primeros sueños tras conquistar el histórico bote

En su primera entrevista tras ganar el bote de Pasapalabra, Rosa Rodríguez confesó sentirse “feliz pero un poco nerviosa” al asimilar que acababa de lograr un hito histórico con 2.716.000 euros. Aún incrédula, admitió: “No me creo que haya contestado esas 25 preguntas”, recordando la intensidad del momento en el que completó El Rosco.

La gallega reveló también su primer gran sueño: volver a Argentina, un viaje pendiente que prometió a su tía y que ahora podrá cumplir. “Viajar es lo que más me gusta en la vida”, afirmó, ilusionada por todo lo que le espera tras su histórica victoria.