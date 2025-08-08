Rosa se precipita en El Rosco y Manu se acerca al bote con una actuación impecable

Tras el empate anterior, Rosa y Manu se enfrentaron en El Rosco de Pasapalabra con estrategias opuestas. Rosa, con menos tiempo, cometió un error en su primer turno.

Manu optó por no arriesgar y mantuvo el control. Rosa intentó remontar, pero otro fallo la dejó sin opciones. Manu cerró con 23 aciertos, rozando el bote.