Damián toma una decisión clave tras revisar el informe sobre Irene

La conversación con Manuela lleva a Damián a revisar un informe confidencial que guarda desde hace años en Sueños de libertad. En él se revela que Irene, presionada por su familia, dio a su hija en adopción tras quedarse embarazada de José Gutiérrez.

Con el documento sobre la mesa, Damián decide actuar. Llama a José Gutiérrez y le pide una reunión. Su voz es firme, pero su mirada refleja las dudas que le genera remover un pasado tan delicado.