SUEÑOS DE LIBERTAD
Damián toma una decisión clave tras revisar el informe sobre Irene
El empresario se enfrenta al pasado de Irene y contacta con José Gutiérrez, el padre de su hija, en un giro que puede cambiar el rumbo de todos en Sueños de libertad.
La conversación con Manuela lleva a Damián a revisar un informe confidencial que guarda desde hace años en Sueños de libertad. En él se revela que Irene, presionada por su familia, dio a su hija en adopción tras quedarse embarazada de José Gutiérrez.
Con el documento sobre la mesa, Damián decide actuar. Llama a José Gutiérrez y le pide una reunión. Su voz es firme, pero su mirada refleja las dudas que le genera remover un pasado tan delicado.