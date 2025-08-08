Manu rompe las estadísticas en Pasapalabra al acertar La Pista en tiempo récord

Aunque Manu y Rosa brillan en Pasapalabra, La Pista no suele ser su prueba más destacada. Esta vez, sin embargo, Manu logró lo inesperado.

Tras el fallo de Rosa, Manu aprovechó el rebote y acertó la canción en apenas cinco segundos. Roberto Leal celebró el momento con entusiasmo, calificándolo como histórico.