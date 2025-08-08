Publicidad
Pasapalabra
Manu rompe las estadísticas en Pasapalabra al acertar La Pista en tiempo récord
El concursante logró identificar una canción de 1984 en la primera pista, algo poco habitual en Pasapalabra. Roberto Leal no ocultó su emoción ante el inesperado acierto.
Aunque Manu y Rosa brillan en Pasapalabra, La Pista no suele ser su prueba más destacada. Esta vez, sin embargo, Manu logró lo inesperado.
Tras el fallo de Rosa, Manu aprovechó el rebote y acertó la canción en apenas cinco segundos. Roberto Leal celebró el momento con entusiasmo, calificándolo como histórico.