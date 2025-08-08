Publicidad
Pasapalabra
Fracaso total en Palabras Cruzadas: el equipo naranja apenas logra avanzar en Pasapalabra
La prueba de Palabras Cruzadas se convirtió en un reto imposible para el equipo naranja, que apenas logró avanzar en el panel y sumó un mínimo de segundos.
Damián Moyá, Rosa y Patricia Yurena afrontaron Palabras Cruzadas con dificultad. A pesar de su experiencia, solo consiguieron dos aciertos en toda la prueba de Pasapalabra.
El resultado fue desolador: cuatro segundos acumulados. Damián expresó su frustración en voz alta y Roberto Leal defendió al equipo, destacando la complejidad del panel.