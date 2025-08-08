Una llave perdida desata el caos en la fábrica y pone a Remedios contra las cuerdas

La tensión se dispara cuando Tasio encuentra una copia de la llave del laboratorio en la bata de Remedios. Andrés y él la interrogan, convencidos de que podría estar detrás del sabotaje en la fábrica en Sueños de libertad.

Mientras tanto, Luz lucha con el secreto sobre la salud de don Pedro, y Gema se enfrenta a la verdad sobre Teo. En medio del desconcierto, Andrés empieza a dudar de la culpabilidad de Remedios.