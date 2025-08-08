Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Una llave perdida desata el caos en la fábrica y pone a Remedios contra las cuerdas
El hallazgo de una copia de la llave del laboratorio en las pertenencias de Remedios desata sospechas sobre su implicación en el robo de la patente en Sueños de libertad.
La tensión se dispara cuando Tasio encuentra una copia de la llave del laboratorio en la bata de Remedios. Andrés y él la interrogan, convencidos de que podría estar detrás del sabotaje en la fábrica en Sueños de libertad.
Mientras tanto, Luz lucha con el secreto sobre la salud de don Pedro, y Gema se enfrenta a la verdad sobre Teo. En medio del desconcierto, Andrés empieza a dudar de la culpabilidad de Remedios.