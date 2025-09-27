Publicidad
Rosa se impone en un Rosco épico y deja a Manu en la cuerda floja en Pasapalabra
La concursante coruñesa brilla en El Rosco de Pasapalabra con 23 aciertos y manda a Manu a la Silla Azul tras una jugada final que rozó el bote millonario.
Rosa Rodríguez volvió a destacar en Pasapalabra con una actuación impecable en El Rosco, alcanzando 23 aciertos y quedándose a dos letras del bote de 2.176.000 euros.
Su jugada final superó el marcador de Manu, que había arriesgado con una pregunta más. “¡Cómo está el duelo!”, exclamó Roberto Leal ante el desenlace.