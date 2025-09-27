Rosa se impone en un Rosco épico y deja a Manu en la cuerda floja en Pasapalabra

Rosa Rodríguez volvió a destacar en Pasapalabra con una actuación impecable en El Rosco, alcanzando 23 aciertos y quedándose a dos letras del bote de 2.176.000 euros.

Su jugada final superó el marcador de Manu, que había arriesgado con una pregunta más. “¡Cómo está el duelo!”, exclamó Roberto Leal ante el desenlace.