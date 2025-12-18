Rosa se desploma en El Rosco: un lapsus decisivo allana el camino de Manu

La gallega sufrió un tropiezo tan temprano como determinante al confundir el término requerido en la letra F. Rosa detectó en seguida que el enunciado pedía funcionariado y no funcionario, un matiz que la dejó contrarreloj y condicionó toda su estrategia ante un rival que llegaba más sólido.

Manu mantuvo el pulso con ritmo constante y una concentración férrea, siempre con ventaja en el marcador. Incluso cuando Rosa logró empatar, él respondió con aciertos que volvieron a desequilibrar el duelo. La concursante trató de resistir, pero el lastre inicial terminó por hundir sus opciones.