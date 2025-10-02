Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Pasapalabra

Rosa brilla con 23 aciertos en la primera vuelta y Manu protagoniza una remontada épica en el Rosco

El duelo entre Rosa y Manu deja un Rosco histórico con emoción máxima y un empate tras una espectacular remontada.

Extraterrestres: Rosa hace un Rosco de 23 aciertos en primera vuelta… ¡y Manu logra remontar!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

En Pasapalabra se ha vivido uno de los enfrentamientos más vibrantes entre Rosa y Manu. La gallega sorprendió con 14 aciertos consecutivos y cerró la primera vuelta con un brillante Rosco de 23 aciertos.

Manu respondió a la presión con una remontada impecable, logrando igualar el marcador en los últimos segundos. Aunque el bote de 2.194.000 euros se resistió, el espectáculo fue inolvidable para los espectadores.

Antena 3» Vídeos

Publicidad