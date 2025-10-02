Rosa brilla con 23 aciertos en la primera vuelta y Manu protagoniza una remontada épica en el Rosco

En Pasapalabra se ha vivido uno de los enfrentamientos más vibrantes entre Rosa y Manu. La gallega sorprendió con 14 aciertos consecutivos y cerró la primera vuelta con un brillante Rosco de 23 aciertos.

Manu respondió a la presión con una remontada impecable, logrando igualar el marcador en los últimos segundos. Aunque el bote de 2.194.000 euros se resistió, el espectáculo fue inolvidable para los espectadores.