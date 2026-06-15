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LA VOZ KIDS
Rocío deja sin palabras a los coaches tras rozar la eliminación en La Voz Kids
Una actuación que estuvo a segundos de quedarse sin recompensa acabó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la noche y desató la incredulidad de Antonio Orozco.
Con solo 12 años, Rocío se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar Hoy te quiero decir. Su actuación fue ganando fuerza y personalidad mientras los coaches permanecían inmóviles, una situación que sorprendió especialmente a Antonio Orozco.
Cuando parecía que la oportunidad se escapaba, Luis Fonsi y Ana Mena reaccionaron en los últimos instantes y pulsaron el botón. La joven talent consiguió así una plaza en el programa tras una actuación que terminó conquistando a los coaches.
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