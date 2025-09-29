Tras su muerte: Así ha vuelto Marge a Los Simpson después de la conmoción con el final de temporada

Marge Simpson es uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión. No es para menos si tenemos en cuenta que han pasado más de 35 años desde la primera vez que la vimos en pantalla y, temporada tras temporada, ha regalado momentos inolvidables que los fans conservan en sus corazones.

Ahora bien, en estas tres décadas de emisión, pocos episodios fueron tan impactantes como el capítulo 21 de la temporada 36. Y es que, para despedirse de la audiencia el pasado junio, la serie tomó la decisión de "matar" a Marge.

Si bien lo hizo durante un flashforward en el que conocimos a Bart, Lisa y compañía como adultos, la despedida de la madre más famosa de la animación hizo saltar más de una lágrima. Las redes ardieron y el mundo volvió a interesarse por Los Simpson.

Han tenido que pasar dos meses para recuperarnos y el pasado domingo nos devolvieron a Springfield con total normalidad. De hecho, en el estreno de la temporada 37, Marge ha vuelto a ser la protagonista (junto a Lisa).

Marge y Lisa Simpson | 20th Television Animation

Durante el capítulo, Marge recuerda su adolescencia con una serie al más puro estilo Dawson crece y recupera su ropa noventera con el objetivo de conectar con su hija Lisa. Un episodio que, de nuevo, ha sabido conmover a los seguidores, mostrando esa bonita conexión que existe entre las dos.

El tiempo pasa y Los Simpson ahí siguen. No ha habido un fenómeno igual en la televisión y, muy probablemente, no lo habrá jamás. Porque un flashforward fue suficiente como para devolver a la serie el foco de atención y ahora quien ha regresado por la puerta grandes es, como no podía ser de otra manera, Marge Simpson.