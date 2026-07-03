Roberto Leal sorprende en Pasapalabra al revelar cómo reacciona cuando pierde en un juego de mesa

La afición de Inés por los juegos de mesa ha dado pie a una divertida charla con Roberto Leal. La concursante ha explicado que cuenta con una colección de entre 40 y 50 juegos y que esa pasión le animó a presentarse a Pasapalabra.

Durante la conversación, el presentador ha reconocido que se implica mucho cuando juega y ha admitido que las derrotas no las encaja bien. Incluso ha confesado que alguna partida en una casa rural ha terminado con él visiblemente enfadado.

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