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PASAPALABRA
Roberto Leal sorprende en Pasapalabra al revelar cómo reacciona cuando pierde en un juego de mesa
Una conversación con una aspirante de Pasapalabra ha sacado a la luz el lado más competitivo de Roberto Leal, que ha confesado cómo vive las derrotas durante sus partidas con amigos.
La afición de Inés por los juegos de mesa ha dado pie a una divertida charla con Roberto Leal. La concursante ha explicado que cuenta con una colección de entre 40 y 50 juegos y que esa pasión le animó a presentarse a Pasapalabra.
Durante la conversación, el presentador ha reconocido que se implica mucho cuando juega y ha admitido que las derrotas no las encaja bien. Incluso ha confesado que alguna partida en una casa rural ha terminado con él visiblemente enfadado.
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