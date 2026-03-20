Roberto Leal frena la euforia de Alejandro: su pleno en el ¿Dónde Están?, en manos del VarPalabra

La prueba del ¿Dónde Están? ha dejado uno de los momentos más tensos de la tarde en Pasapalabra. Alejandro parecía haber resuelto su panel, pero la última respuesta llegó tan al borde del tiempo que el número ni siquiera se puso en verde. Entre su propia celebración y la duda del plató, Roberto Leal tuvo que frenar la euforia y advertir que la jugada estaba extremadamente ajustada.

Mientras que Javier sí había completado su panel, Alejandro tuvo que esperar la decisión del VarPalabra. El suspense se alargó unos segundos hasta conocer si ese último acierto había entrado dentro del tiempo permitido, resolviendo así una de las jugadas más milimétricas de los últimos programas.