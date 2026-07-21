Roberto Leal desvela por qué no vuelve a afeitarse: “Esperé a que me creciera otra vez”

La visita de Javi Mora sin barba sorprendió en Pasapalabra y dio pie a una conversación sobre los cambios de imagen. El actor confesó que se ha afeitado por exigencias del guion y reconoció que no se gusta así.

A raíz de ese momento, Roberto Leal recordó que hace muchos años se quitó la barba por última vez. Al verse afeitado, aseguró que prefirió esconderse hasta que volvió a crecerle antes de salir de nuevo a la calle.

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