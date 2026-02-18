Roberto Leal se cree El Zorro, aparece la lámpara de Aladdín y Caperucita guarda su secreto

Entre versos y confusiones, Roberto Leal abre el programa como un espadachín y descubre, gracias al pinganillo y a su cola, que no es El Zorro. Alejandro y Francisco arrancan sin disfraz, relajados tras el último empate en El Rosco.

Esmeralda Moya presume de Alicia en el país de las Maravillas, Jorge González enseña la lámpara que le convierte en Aladdín y dice haber llegado volando. Miguel Lago asume su Pinocho con nariz creciente, mientras Minerva Piquero, como Caperucita Roja, mantiene el misterio de su cestita.