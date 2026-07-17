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PASAPALABRA
Roberto Leal y un bético de Las Palmas protagonizan el momento del día en Pasapalabra
La presentación de Alexis en Pasapalabra da pie a un divertido intercambio con Roberto Leal después de que el concursante sorprenda al revelar cuál es el club de fútbol del que es seguidor.
Alexis, vigilante de seguridad y aficionado a la escritura, llega desde Las Palmas de Gran Canaria para disputar la Silla Azul de Pasapalabra.. Durante su presentación, asegura que es seguidor del "mejor equipo que hay" y, tras generar expectación, desvela que se trata del Real Betis Balompié.
La confesión desconcierta a Roberto Leal, reconocido sevillista, que responde entre risas: "Hemos arrancado regular tú y yo". El presentador recuerda que incluso su sobrino es bético y remata el momento con un comentario cargado de humor.
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