Roberto Leal y un bético de Las Palmas protagonizan el momento del día en Pasapalabra

Alexis, vigilante de seguridad y aficionado a la escritura, llega desde Las Palmas de Gran Canaria para disputar la Silla Azul de Pasapalabra.. Durante su presentación, asegura que es seguidor del "mejor equipo que hay" y, tras generar expectación, desvela que se trata del Real Betis Balompié.

La confesión desconcierta a Roberto Leal, reconocido sevillista, que responde entre risas: "Hemos arrancado regular tú y yo". El presentador recuerda que incluso su sobrino es bético y remata el momento con un comentario cargado de humor.

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