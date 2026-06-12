Roberto Leal ayuda a Alba Brunet a resolver una canción de Britney Spears en La Pista

Natalia Millán y Alba Brunet protagonizaron un nuevo duelo en La Pista con una canción publicada en el año 2000 como protagonista. La actriz fue la más rápida al pulsar y dejó claro desde el primer momento que reconocía perfectamente el tema que sonaba.

Sin embargo, conocer la melodía no fue suficiente para resolver el reto. Entre risas, Alba intentó recordar la letra improvisando algunas frases mientras seguía el ritmo. Finalmente, una de las últimas pistas facilitadas por Roberto Leal resultó decisiva para que pudiera completar el desafío y sumar los cinco segundos en juego en Pasapalabra.

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