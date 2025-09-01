Publicidad
Y ahora Sonsoles
Los riesgos ocultos de las dietas detox: cuando lo saludable se convierte en un problema
Septiembre trae consigo el final de las vacaciones y el inicio de la rutina. Con ello, resurgen las dietas detox, pero expertos advierten de sus riesgos reales para la salud.
En Y ahora Sonsoles, el nutricionista Luis Alberto Zamora ha desmontado los mitos sobre las famosas dietas detox. Estas promesas de adelgazar rápido, basadas en batidos de frutas o verduras, pueden tener efectos perjudiciales.
El exceso de oxalatos en verduras concentradas puede favorecer la formación de piedras en el riñón, mientras que los batidos de frutas aportan demasiado azúcar. Incluso semillas o cereales integrales pueden provocar anemia o pérdida ósea.