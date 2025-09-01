Los riesgos ocultos de las dietas detox: cuando lo saludable se convierte en un problema

En Y ahora Sonsoles, el nutricionista Luis Alberto Zamora ha desmontado los mitos sobre las famosas dietas detox. Estas promesas de adelgazar rápido, basadas en batidos de frutas o verduras, pueden tener efectos perjudiciales.

El exceso de oxalatos en verduras concentradas puede favorecer la formación de piedras en el riñón, mientras que los batidos de frutas aportan demasiado azúcar. Incluso semillas o cereales integrales pueden provocar anemia o pérdida ósea.