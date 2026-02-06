Publicidad
Y ahora Sonsoles
Revelan cómo Fernando Esteso perdió su fortuna: mala gestión y engaños en su restaurante en Mazarrón
Un testigo clave apunta a que la ruina económica del actor comenzó con la apertura y cierre del restaurante Cabo Real, donde no supo gestionar ingresos y sus socios habrían aprovechado la situación.
Antes de morir a los 80 años, Fernando Esteso admitió que su vida económica se vino abajo tras el cierre en 2007 de su restaurante en Mazarrón, Cabo Real, abierto en 2003. El negocio acumuló deudas y no generó beneficios suficientes.
Un hostelero de la zona asegura que Esteso “no sabía llevar el dinero” y que incluso sus socios se aprovecharon de la gestión, contribuyendo al colapso financiero del actor, según testimonio recopilado en el programa Y ahora Sonsoles.