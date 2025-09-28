Una revelación que sacude los cimientos de la familia y cambia el rumbo de Sueños de libertad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, Damián revela a Digna que don Pedro permitió la muerte de Jesús, dejándole morir, negándole a prestarle auxilio.

La noticia impacta a Digna, que se queda sin palabras. Esta confesión podría alterar las relaciones dentro de la familia y abrir nuevas heridas difíciles de cerrar.