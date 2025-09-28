Una coincidencia sorprendente que une a un talent con Sebastián Yatra

En La Voz, la talent Sisi Bon sorprendió al contar que nació el mismo día que Sebastián Yatra. El coach reaccionó subiendo al escenario para abrazarla al descubrir la coincidencia.

El momento provocó risas entre los coaches y añadió un toque especial a la Audición, que ya había conquistado al público por su energía y carisma.