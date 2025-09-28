Publicidad
La Voz
Una coincidencia sorprendente que une a un talent con Sebastián Yatra
Durante La Voz, se revela un detalle inesperado: un talent comparte fecha de nacimiento con Sebastián Yatra, generando un momento divertido y lleno de complicidad en el plató.
En La Voz, la talent Sisi Bon sorprendió al contar que nació el mismo día que Sebastián Yatra. El coach reaccionó subiendo al escenario para abrazarla al descubrir la coincidencia.
El momento provocó risas entre los coaches y añadió un toque especial a la Audición, que ya había conquistado al público por su energía y carisma.